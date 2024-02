Herança de Zagallo será administrada por filho caçula, determina Justiça

A justiça do Rio de Janeiro concedeu a administração da herança de Mário Jorge Lobo Zagallo para o filho caçula, Mário César. Antes de morrer, o ex-treinador da Seleção Brasileira já havia deixado expresso no testamento a vontade de que o filho mais novo ficasse com o dinheiro, avaliado em 15 milhões.

Conforme o que estava no texto do testamento, o Velho Lobo relatava que teve uma “profunda decepção” com os outros herdeiros, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina. Os três, no entanto, ficaram insatisfeitos com a decisão e questionaram a divisão dos bens. Eles ainda negam que tenham abandonado o pai, como diz o caçula.

Apesar da briga judicial, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro definiu Mário César como inventariante. A decisão partiu da 1ª Vara da Família da Regional da Barra da Tijuca. A legislação obriga que ao menos 50% da herança seja partilhada entre todos os filhos. Metade dos bens foi dividida entre os três, totalizando 12,5% para cada um. Assim, Mário Cesar tem direito a 62,5% dos bens deixados por Zagallo.

Mágoa

Há cerca de sete anos Zagallo havia cortado relações com os outros três filhos. Segundo o próprio Mário Cesar, ‘eles (os irmãos) estão querendo aparecer após sete anos.’ “Fui eu quem cuidou do meu pai esse tempo todo. Tem um documento assinado pelo meu pai dizendo que não queria a visita deles nas internações”, comentou Mário Cesar em entrevista a um jornal no fim de janeiro.

O caçula ainda citou uma entrevista do próprio Zagallo, concedida ao jornalista Benjamin Back, onde falou sobre o testamento. “Tenho quatro filhos, mas o único que está se dedicando a mim neste fim de vida é o Mário César Zagallo. Melhor dizendo, Mário Jorge Lobo Zagallo é o pai do Mário César Zagallo, é ele que é meu braço direito, ele faz tudo para mim. Não fosse ele, eu não sei o que poderia acontecer. Minha vida toda está entregue a ele”, disse Zagallo na ocasião.