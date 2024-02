Helena Ranaldi comenta sobre relacionamento com ex de Débora Falabella: ‘Amigados’

A atriz Helena Ranaldi, de 57 anos, falou abertamente sobre o casamento com o ator Daniel Alvim, ex-marido de Débora Falabella e Mel Lisboa. Juntos desde 2015, o casal não teve, até hoje, uma festa de casamento para celebrar a união.

Durante uma entrevista ao podcast “Embrulha sem Roteiro”, os dois contaram como o relacionamento surgiu. "Fiquei 20 anos morando no Rio. Quando eu voltei para São Paulo, foi quando a gente começou a namorar. A gente casou, não sei se as pessoas sabem, mas a gente é casado. A gente é amigado, vai", brincou Ranaldi.

Daniel ainda contou que os dois se casaram apenas no civil. "A gente foi no cartório, e na hora de assinar o papel", disse ele. Helena interrompeu: "A gente foi no cartório?", riu. Em seguida, eles afirmaram que desde a época planejavam fazer uma festa, mas que não saiu até hoje.

Alvim, de 49 anos, foi casado com a também atriz Mel Lisboa e com Débora Falabella. Já Helena foi casada com o diretor Ricardo Waddington, com quem teve um filho, Pedro Waddington, de 26 anos. Mesmo sem festa, os dois mantêm a parceria na vida, e no trabalho, com um projeto de teatro e filme que devem ser lançados em breve!

