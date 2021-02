Harry e Meghan anunciam devolução dos títulos de nobreza e abandono à família Real

O príncipe Harry e Meghan Markle não retomarão seus respectivos deveres na coroa britânica e não atuarão mais como membros ativos da Família Real, segundo anunciou o Palácio de Buckingham na manhã desta sexta-feira (19).

“Após conversas com o Duque [de Sussex], a Rainha escreveu confirmando que, ao se afastar do trabalho da Família Real, o casal não poderá continuar com as responsabilidades e deveres inerentes a uma vida de serviço público. Enquanto todos estão tristes por sua decisão, o Duque e a Duquesa continuam sendo membros muito queridos da família”, disse o comunicado oficial do Palácio.

As nomeações e patrocínios serão devolvidos para a rainha, que reorganizará e dividirá as responsabilidades sociais com outros membros ativos da família, como as iniciativas The Queen's Commonwealth Trust e o The Royal National Theatre.

Harry e Meghan são pais do pequeno Archie e anunciaram uma segunda gravidez no último domingo (14). Além dos patronatos, o casal perdeu os títulos militares que a família real detém, como a RAF Honington, da Royal Air Force — a Força Aérea do reino Unido —, a Royal Marines — equivalente a Marinha — e a força naval Royal Navy Small Naves and Diving.

O afastamento deles já vinha sendo sinalizado desde 2018, quando Harry e Meghan começaram quebrar protocolos e dar entrevistas polêmicas, adotando uma postura bastante incomum entre os membros do alto escalão do clã Windsor, como a rainha, o príncipe Charles e os duques de Cambridge, Kate e William.