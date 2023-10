Gwyneth Paltrow diz que usa 'Oscar de Fernanda Montenegro' como peso de porta e revolta web

A atriz Gwyneth Paltrow, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 1999 por sua atuação em "Shakespeare Apaixonado", revoltou a web ao revelar como usa sua estatueta. Durante uma entrevista à Vogue, enquanto apresentava sua casa, Gwyneth mostrou o troféu dourado sendo usado como peso de porta no jardim de sua casa.

A revelação revoltou principalmente os internautas brasileiros e fãs de Fernanda Montenegro, que concorreu ao mesmo prêmio naquele ano por sua atuação em "Central do Brasil". A disputa entre as duas atrizes ficou marcada na história do cinema, e muitos ainda lamentam a derrota da brasileira naquela noite. Para eles, a atitude de Gwyneth foi vista como um ato de desrespeito à atriz e ao próprio prêmio.

Essa não é a primeira vez que a atriz faz comentários polêmicos sobre onde guarda seu prêmio. Em 2005, em uma entrevista para a Entertainment Weekly, ela mencionou que o mantinha "escondido no fundo da estante" de seu quarto.

Relembre a vitória de Gwyneth Paltrow contra Fernanda Montenegro no Oscar 1999:

