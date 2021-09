Gretchen surpreende os fãs e mostra click de seu primeiro ensaio feito aos 18 anos: ‘linda e meiga’

Aos 62 anos, Gretchen surpreendeu os seguidores do instagram, nesta quinta-feira (9), e publicou um #TBT de sua primeira foto profissional, feita há 44 anos atrás. As informações são do UOL.

Ela aproveitou a nostalgia que toma conta da rede social todas as quintas e compartilhou o clique raro: “Um #tbt lindo e meigo. Eu com 18 anos. Minha primeira foto profissional, capa do disco Dance With Me. Que fofa…”, escreveu na legenda.

Os fãs da eterna “Rainha do Rebolado” deixaram vários elogios e mensagens de carinho: “Rainha desde sempre. Te admiro, mulher”, comentou a apresentadora Márcia Goldschmidt. “A cara de Thammy. Sua família é toda maravilhosa”, opinou uma fã. “Continua muito linda”, elogiou um admirador.

O compacto Dance With Me foi lançado em 1979 e vendeu mais de 150 mil cópias. A foto compartilhada por Gretchen estampou a parte de trás do compacto.

