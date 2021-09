Gretchen fala sobre suposta ‘traição’ e alfineta fã por preocupação com Esdras: ‘Ele não merece’

Sem papas na língua, Gretchen não perdeu tempo e alfinetou uma internauta, na última segunda-feira (6), que a criticou por arrumar demais o marido Esdras. A autoconfiança da cantora no saxofonista paraense virou alvo de polêmica nas redes sociais. Mas, ela afirmou que não sente medo de sair traída por gostar de investir em sessões de estética no esposo.

Em um vídeo publicado no Instagram, a artista mandou um “recadinho” atrevido para as pessoas que estão ‘incomodadas’ com as mudanças no visual do esposo de Gretchen. Assista:

“Quem tem confiança em si própria pode fazer isso. Ela não deve ter né, coitada, deve amarrar o marido dentro de casa, porque ela [a mulher] não se garante. Tadinha”, disparou, debochando da situação.

A cantora até contagiou a possibilidade de ser traída um dia, porém, alegou que não iria se abalar com isso.

“Se eu perder ele por causa disso, é porque ele nunca foi meu. Se eu perder ele porque está ficando bonito, arrumado, cheiroso, gostoso, é porque ele não me merece. A gente não perde tempo com esse tipo de energia”, concluiu.