Gretchen pede ajuda de Joe Biden para voltar a entrar nos Estados Unidos. 'Não fiz nada de errado'

Gretchen revelou para a revista Quem que tentará fazer contato com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para voltar a pisar em solo americano. A cantora, que teve seu visto cancelado após saírem matérias de que estaria trabalhando ilegalmente no país, espera um dia voltar para passear e fazer shows no local.

"Ainda tenho aquela restrição com os Estados Unidos e é uma coisa que eu gostaria de rever. Agora que o presidente de lá mudou e é o Joe Biden, quero tentar reverter essa situação. Na época que saiu aquela notícia de que eu estava trabalhando ilegalmente em uma lanchonete lá, cancelaram meu visto definitivamente", lamentou.

Na entrevista, a autora do sucesso 'Conga' disse estar tentando fazer uma carta de perdão comprovando sua carreira de cantora. "Agora estou tentando fazer uma carta de perdão com este novo presidente, comprovando minha carreira de cantora, como artista. Até porque não fiz nada de errado e sei de casos de pessoas que fizeram até coisas pesadas e conseguem voltar lá. Não sei porque o meu caso deu nisso. Espero que eu possa voltar a passear lá e fazer shows. Não tenho intenção nenhuma de morar lá mais. Até porque sou cidadã europeia", declarou ela, que aproveitou para brincar com sua influência nas redes sociais. "Vamos fazer uma campanha para eu conseguir. Quem sabe não sobem a hashtag #JoeBidenLiberaGretchen no Twitter", brincou.