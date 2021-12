Gretchen recebe declaração de amor do marido paraense: 'Ela é demais'

O paraense Esdras de Souza, utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (1º), para se declarar à esposa, a cantora Gretchen. Nos Stories do Instagram, ele aparece visivelmente emocionado e falou sobre como se sente grato por “evoluir a cada segundo” ao lado da mulher.

"Estou muito emocionado, feliz pela mulher que eu tenho hoje, que é guerreira, que me faz evoluir a cada segundo. Sou muito grato a essa mulher. Estou aqui sempre pronto para atendê-la, qualquer grito eu estou lá. É imensurável falar dessa mulher que é Gretchen. Ela é demais", inicia.

Em seguida, Esdras afirma que agradece a Deus e ao universo pelo amor que vive com Gretchen. Em uma publicação feita no Instagram, ele aparece ao lado da mulher e afirma: “Será sempre com ela”.