Gretchen se declara para Esdras: 'Quero para a vida toda'

Gretchen e Esdras estão completando Bodas de Beijinhos nesta sexta-feira (30), e a dançarina diz ter encontrado no marido, o amor de sua vida, depois de 17 casamentos que não foram adiante. O pombinhos completam hoje um mês de casados, e ela afirma vive momentos muito felizes ao lado do saxofonista.

"Só posso dizer que é a consagração de tudo que eu esperava. Se eu soubesse que lá no fundo eu encontraria ele, eu passaria por tudo de novo", disse Gretchen em entrevista à Quem.

"Tenho a plenitude de estar com uma pessoa que me completa, me enche de atenção e carinho, me protege, que é meu companheiro e trabalha junto comigo. A gente divide as mesmas coisas, a gente gosta das mesmas coisas. A gente é muito amigo. Mais do que nunca, agora sei que é isso que eu quero para a vida toda", complementou.

LEIA MAIS: ESDRAS FAZ TATUAGEM COM O ROSTO DE GRETCHEN

TATUADOR DIVULGA FOTO DA HOMENAGEM NA PELE DE ESDRAS A GRETCHEN; CONFIRA

Na tarde de ontem (29), Esdras surpreendeu a esposa ao tatuar no braço um retrato dela. "Fiquei muito surpresa. Ninguém nunca disse que queria fazer uma tatuagem para mim, ainda mais com o meu rosto", declarou a cantora.