Esdras faz tatuagem com o rosto de Gretchen

Quase para completar um mês de casamento com Gretchen, Esdras fez uma declaração de amor à esposa com uma tatuagem. Em entrevista, a rainha do rebolado disse como se sentiu ao ver seu rosto na pele do saxofonista: "Fiquei muito surpresa. Ninguém nunca disse que queria fazer uma tatuagem para mim, ainda mais com o meu rosto".

"Eternizando o amor que ele sente por mim e a força e o poder que eu represento para todas as mulheres. Fiquei muito surpresa. Ninguém nunca disse que queria fazer uma tatuagem para mim, ainda mais com o meu rosto. No começo, fiquei surpresa, porque ele não é uma pessoa que costuma fazer essas coisas. Depois, fiquei igual a uma boba, me sentindo homenageada, amada e, principalmente, sendo referência para ele de mulheres fortes, empoderadas, amadas", declara Gretchen.

"Já tenho uma tatuagem no meu braço direito e eu queria fazer muito no meu lado esquerdo do braço. Escolhi uma arte, que para mim é muito suprema. Estou realizando esse desejo. Estou fazendo o rosto e o corpo dela, de uma imagem que presenta muito para mim", explica o músico.