Grazi Massafera é criticada na web ao se negar bater foto com fã por ‘não estar bem’

Grazi Massafera se envolveu em uma polêmica, na terça-feira (26), ao se negar a bater foto com uma fã, dentro de um shopping, no Rio de Janeiro. As informações são do IG.

VEJA MAIS

A artista estaria passeando com uma amiga, a atriz Ana Lima, quando foi abordada por uma vendedora que pediu um registro com a global. Grazi teria dito que “não estava bem” e se negou a bater foto com a suposta fã. A história repercutiu nas redes e dividiu opiniões entre os internautas.

“Não achei estrelismo da parte dela, é celebridade mas é humana,tem sentimentos...tem dias que não estamos 'no clima' e isso sim,deve ser respeitado, seja anônimo ou não”, opinou um internauta. “Bem feito! na próxima aprende a ignorar essa gente que acha que é Deus....celebridade é o caralh*”, afirmou outro.