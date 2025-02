Grávida, Bruna Biancardi publica ensaio com a camisa do Santos ao lado de Mavie

A influenciadora e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais na última sexta-feira (31/01) para publicar uma série de fotos registradas no Santos F.C., durante a assinatura de contrato de Neymar Jr. com o clube.

Antes do evento oficial, Bruna e a filha do casal, Mavie, de um ano, posaram com a camisa do time. Grávida da segunda filha do jogador, a influenciadora exibiu a barriga da gestação nas imagens, enquanto Mavie usou uma camisa com a palavra ‘Papai’ estampada.

Além disso, Neymar compartilhou uma foto ao lado de sua filha caçula, Helena, de seis meses, também ao lado dos seus dois filhos, Mavie e Davi Lucca. A menina apareceu vestindo uma camiseta com tema de futebol, o que foi interpretado como uma possível homenagem ao pai.

Neymar Jr. com os filhos Helena, Mavie e Davi Lucca (Reprodução/ Redes sociais)