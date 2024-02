Grammy 2024: Após ganhar estatueta, Jay-z alfineta premiação e bebe champanhe em troféu; vídeo

O cantor Jay-Z, de 54 anos, alfinetou o Grammy Awards, nos Estados Unidos, neste domingo (4), após beber champanhe no troféu que recebeu momentos antes. Assista:

Mais cedo, quando recebeu o prêmio Dr. Dre de impacto global, o rapper fez questão de criticar a academia da premiação por nunca ter premiado a esposa, a cantora Beyoncé, de 42 anos, com o prêmio de Melhor Álbum do Ano. A dona do álbum "Renaissance" é considera a pessoa mais premiada, levou 32 gramofones, mas nunca ganhou a categoria.

Ao ser anunciado, Jay-Z fez questão de levar Blue Ivy, sua filha com a cantora, de 12 anos, e discursar sobre os erros da premiação. “Queremos que todos vocês (da Academia) acertem. Nós amamos vocês, nós amamos vocês. Queremos que vocês acertem, ou pelo menos cheguem perto de acertar. E, obviamente, é subjetivo, porque é música e é baseado em opiniões, mas algumas coisas…”, disse o rapper.

"Eu não quero envergonhar essa jovem, mas ela tem mais Grammys do que qualquer um, álbum número um do ano. Então, mesmo com essa métrica não funciona. Pense nisso, maior quantidade de Grammys, álbum número um do ano, mas não funciona. É que quando eu fico nervoso, eu falo a verdade", completou.

Esta não é a primeira vez que Jay-Z faz isso: no Grammy Awards de 2013, ele venceu em três categorias: Melhor Performance de Rap e Melhor Canção de Rap (com Niggas in Paris) e Melhor Colaboração Rap/Sung (com No Church in the Wild).

