Gracyanne Barbosa afirma que nunca foi amante de Belo e que Viviane sabia: 'Apanhei muito'

O relacionamento entre Gracyanne Barbosa e Belo sempre foi envolvido em muitas polêmicas. Após anos de silêncio, a modelo resolveu abrir o jogo sobre tudo que envolveu seu casamento com o cantor e até mesmo de situações anteriores a união dos dois. Após 16 anos de casamento, a modelo continua negando que se envolveu com pagodeiro enquanto ele tinha um relacionamento com Viviane Araújo. Ela conta que nunca foi amante de Belo e acrescenta que tanto ele quanto Vivi aproveitaram a exposição da história para se promoverem na época. "Ele sabe, a Viviane sabe e nenhum dos dois nunca expôs isso", declarou a musa fitness.

Em entrevista ao Podshap, Gracyanne foi contundente ao afirmar que: “Acho que eles me colocaram na história porque foi conveniente para os dois". Além disso, ela revela o motivo de nunca ter se pronunciado: "Fiquei quieta porque não queria me envolver num relacionamento que não era meu”.

Gracyanne ainda revela que quando começou a namorar Belo, ele estava num relacionamento sem o seu conhecimento. "Eu soube que ele estava com outra pessoa porque quando comecei a namorar ele, ainda estava com essa menina, e eu só descobri porque ela foi na minha casa”, revelou a modelo.

Por fim, ela desabafa: “Me arrependo de ter ficado calada, apanhei por muito tempo e ainda hoje sou muito julgada por uma coisa que eu não fiz, não era eu. Nunca quis falar sobre esse assunto porque a história do Belo e da Viviane é deles, eu não tinha nada a ver. Achava que as coisas iam passar, que as coisas iam se esclarecer, então me mantive calada”.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)