Graciele Lacerda toma medidas legais contra perfis que atacaram sua filha na web

A influenciadora Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé Di Camargo, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (12/02) para informar que conseguiu a derrubada de dois perfis no Instagram que, segundo ela, estariam promovendo ataques contra sua filha, Clara, nascida em 25 de dezembro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Graciele afirmou que os ataques começaram após o nascimento da filha e disse que medidas legais estão sendo tomadas. "Desde que a Clara nasceu, alguns perfis nas redes sociais têm espalhado ataques contra a nossa família e principalmente contra ela", declarou.

A influenciadora também informou que, além da remoção dos perfis, foi registrado um inquérito policial e está sendo movida uma ação criminal por racismo. "As investigações estão bem avançadas", afirmou. O caso segue sob acompanhamento dos advogados do casal e das autoridades competentes.