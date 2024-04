Gisele Bündchen chora no carro após receber multa de trânsito nos EUA; veja

A modelo internacional Gisele Bündchen, de 43 anos, foi flagrada chorando dentro do próprio carro após ser parada pela polícia e receber uma multa de trânsito, na Flórida, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (24). Um vídeo, compartilhado por um site norte-americano mostra o episódio. Segundo o TMZ, que fez o flagrante, a modelo estava pilotando uma Mercedes G-Wagon e foi parada em uma blitz de trânsito. Na sequência, Gisele aparece entregando alguns documentos ao policial.

Após verificar as informações, o policial retorna e entrega uma suposta multa a modelo, momento em que Gisele é flagrada chorando dentro do carro, onde é liberada logo depois. Veja:

De acordo com o TMZ, o episódio ocorreu após a modelo retornar da casa do namorado, Joaquim Valente, de 35 anos, pois havia passado a tarde com ele, verificando as reformas que estão acontecendo em sua residência na região de Miami.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com