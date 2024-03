Gisele Bündchen assume novo namorado e nega que traiu Tom Brady

Gisele Bündchen teve mais uma vez a sua vida amorosa colocada sob os holofotes. Após assumir seu namoro com Joaquim Valente, ela falou em entrevista ao The New York Times, sobre os rumores de que teria traído Tom Brady.

"Eu não quero fazer da minha vida um tabloide. Não quero me abrir para isso", afirma.

A modelo negou que tenha traído o jogador de futebol americano. Ela ainda destacou a injustiça que ocorre com as mulheres que terminam um casamento porque, segundo ela, o lado feminino sai como culpado.

Gisele disse que está feliz por estar namorando um amigo e elogiou Joaquim por ser um sujeito muito bacana.