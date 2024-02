Tom Brady acredita que Gisele Bündchen começou a namorar affair antes do divórcio

O ex-marido de Gisele Bündchen, Tom Brady, diz não acreditar na versão de que a modelo e o professor brasileiro de jiu-jítsu, Joaquim Valente, começaram a namorar em junho do ano passado, segundo trouxe à tona o site norte-americano TMZ. O atleta desconfia que Gisele teve um affair com Joaquim antes do divórcio oficialmente acontecer. O ex-casal permaneceu casado por 13 anos.

VEJA MAIS

Brady e a modelo brasileira conhecem Joaquim há bastante tempo, inclusive, os dois filhos de Gisele e Tom tiveram aulas de jiu-jítsu com o professor e Gisele chegou a treinar com ele também. Após se separar do astro do profissional americano, ela chegou a viajar várias vezes para a Costa Rica com o professor, junto com os filhos.

Gisele e Tom ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. Hoje em dia, o ex-marido da modelo namora a modelo russa Irina Shayk desde o ano passado.