Gisele Bündchen revela ter abandonado bebidas alcóolicas: 'Não é saudável para mim'

Durante uma entrevista para a revista People, a modelo Gisele Bündchen revelou que após completar 40 anos, com o objetivo de melhorar suas noites de sono e se sentir mais "presente" no seu dia a dia, ela decidiu por abolir o consumo de álcool de sua rotina. E, assim que cortou o álcool de sua vida, Gisele sentiu uma melhora imediata, principalmente, em seu foco.

Segundo a modelo, "eu me sinto mais clara. Antes, eu me sentia um pouco mais confusa. Agora, estou mais perspicaz e percebendo coisas que eu não percebia antes. Quando eu não estou bebendo, eu durmo muito melhor. Você tem que se amar!"

Após quase um ano do divórcio de seu casamento de 13 anos com o jogador de futebol americano Tom Brady, Gisele comentou as mudanças que ocorreram em sua vida nos últimos anos, como ter que lidar com dois pais doentes, e quais foram seus alicerces para suportá-las. "Tem sido bem difícil para a minha família. Tem sido bastante, em todas as áreas da minha vida", desabafou.

"Eu sinto que sempre que chove, transborda. Com todas as reviravoltas que a vida dá, tudo o que podemos fazer é tudo o que podemos dar, dado o que acontece a nossa volta", concluiu a modelo.