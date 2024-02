Gisele Bündchen demite funcionária que gritou com cachorra de estimação

Mesmo que o caso tenha ocorrido no ano passado, a mídia tomou conhecimento só agora de uma situação que envolveu Gisele Bündchen e uma das suas funcionárias. De acordo com Fabíola Reipert, a top demitiu uma das pessoas que fazia a limpeza de sua casa após a profissional gritar com a cachorra de estimação, uma pit bull chamada Lua.

Em vídeo, Viviane Ellsworth, ex-faxineira da modelo, contou como tudo ocorreu. Ela disse que só gritou porque sentiu a pit bull abocanhando o seu calcanhar, mas não chegou a ser mordida.

“Eu tenho problema com cachorro pit bull, tenho trauma”, afirmou Viviane.

Logo após o episódio, a funcionária foi dispensada da limpeza da casa de Gisele. A modelo teria estranhado a reação da mulher, já que a cachorra teria atitudes dóceis normalmente.

Inclusive, Lua morreu em dezembro de 2023. Gisele Bündchen usou suas redes sociais para anunciar a morte de cachorra: "Nossa pequena Lulu, nossa anjinha da guarda, foi para o céu".

A top ainda é tutora do vira-lata Onyx, da shih-tzu Fluffy e do beagle Scooby.