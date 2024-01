Mãe de Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher morre aos 75 anos

Vânia Nonnenmacher, mãe da renomada modelo brasileira Gisele Bündchen, morreu aos 75 anos, neste domingo (28), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde estava sendo tratada de um câncer. A informação foi divulgada pela jornalista Kelly Matos, de GZH.

Bancária aposentada, Vânia dedicou sua carreira ao Banco do Brasil, mantendo uma presença discreta nas redes sociais. Ela era casada com Valdir Bündchen, professor universitário, e o casal teve seis filhas: Gisele, Patrícia (gêmeas), Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela. A base da família estava em Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, cidade natal de Gisele.

Ainda não houve pronunciamento da família sobre a perda de Vânia. O velório está programado para a manhã desta segunda-feira (29) em Porto Alegre.