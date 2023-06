Gio Ewbank diz não gostar de sexo 'violento' com Bruno Gagliasso

A atriz Giovanna Ewbank desabafou sobre um momento de tensão que vivenciou com o marido o ator Bruno Gagliasso. Ao entrevistar Cleo no 'Quem Pode, Pod', onde comanda com Fernanda Paes Leme, a atriz falou sobre a intimidade com o marido.

Ela contou que Bruno é uma pessoa que incorpora seus personagens, e citou como exemplo a ocasião em que o ator estava se preparando para viver um serial killer na série "Dupla Identidade" (2014) e que até Fernanda Paes Leme precisou lidar com isso.

VEJA MAIS

"Teve uma vez que o Bruno foi fazer um serial killer e ele tava fazendo aula de nós porque ele amarrava as pessoas. Aí um dia eu cheguei lá na casa deles, ele veio me amarrar, fazer um nó, começou a me amarrar... Aí você via pela casa tinham fotos de mulheres amarradas", disse Fepa, que é amiga do casal.

Gio contou que na cabeceira da cama Gagliasso tinha esse tipo de foto, e citou o episódio no sexo: "Na cabeça da minha cama, fotos de mulheres amarradas, mortas, para ele entrar no personagem. E teve uma vez que eu estava namorando com ele, transando, ele pegou assim no meu pescoço, eu falei: 'você tá de sacanagem'."