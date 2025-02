Gerson Brenner recebe alta de hospital e esposa comemora: 'Mais uma vitória, ele é um guerreiro'

Gerson Brenner, que estava internado desde há uma semana, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, em São Paulo, recebeu alta hospitalar. Marta Mendonça , esposa do ator, estava acompanhando o marido e compartilhou o retorno dele para a casa,

Brenner estava com pneumonia.

VEJA MAIS

"Graças a Deus, Gerson recebeu alta e foi para casa agora à tarde. Mais uma vitória, ele é muito forte, um guerreiro! O nosso agradecimento a Deus é imenso", disse Marta.

Atualmente com 65 anos, o ator passou a conviver com as sequelas do tiro que levou na cabeça, disparado por bandidos durante uma viagem de São Paulo ao Rio, onde ele gravaria as cenas finais da novela "Corpo dourado", em 1998.

Ele e a psicóloga aposentada Marta Mendonça estão juntos há 15 anos.