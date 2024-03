Gal Gadot surpreende ao anunciar nascimento da quarta filha e contar sobre dificuldade na gravidez

Gal Gadot contou em seu perfil no Instagram que deu à luz sua quarta filha, nesta quarta-feira (6). A imagem de Ori foi uma surpresa para os fãs, que não sabiam da gestação. O registro da atriz com o bebê foi ainda no hospital.

“Minha doce menina, bem-vinda. A gravidez não foi fácil e nós sobrevivemos. Trouxeste tanta luz às nossas vidas, fazendo jus ao teu nome, Ori, que significa 'minha luz' em hebraico. Nosso coração está cheio de gratidão”, escreveu na legenda da postagem no Feed.

“Bem-vinda à casa das meninas, mas o papai também é legal”, brincou ela.

Jason Momoa, que interpreta o super-herói Aquaman, parabenizou a colega pela chegada de mais um integrante da família: “Parabéns, mamãe. Amo você”, escreveu nos comentários do post.

Além de Ori, Gal Gadot é mãe de Alma, de 12 anos, Maya, de seis, e Daniella, de dois.