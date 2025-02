Gaby Amarantos e Zaynara anunciam parceria e lançam 'Mulher da Amazônia' nas plataformas digitais

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais para anunciar sua nova parceria musical com a artista paraense Zaynara. O single "Mulher da Amazônia" será lançado nas plataformas digitais nas primeiras horas da sexta-feira (14). Já o videoclipe estará disponível no YouTube às 11h11 do mesmo dia.

Com a proposta de valorizar a cultura e a identidade feminina da região Norte, a canção mistura afrobeat, guitarrada e carimbó, criando uma identidade rítmica batizada de Amazon Beat. O conceito busca unir a energia do amapiano – gênero africano que se popularizou globalmente – com elementos sonoros e culturais amazônicos.

Zaynara, natural de Cametá, no Pará, é um dos destaques da nova geração da música brasileira. A artista já recebeu importantes reconhecimentos, como o WME Awards e o Prêmio Multishow, na categoria Revelação. A colaboração entre as duas artistas promete exaltar a força e a diversidade musical da Amazônia, ampliando sua representatividade no cenário nacional.