Gabi Melim é diagnosticada com paralisia de Bell: 'meu rosto não mexe'

Gabi Melim usou as redes sociais para contar aos seguidores que recebeu diagnóstico de "Paralisia de Bell", uma fraqueza sentida nos músculos em um lado da face. A cantora explicou que o problema surgiu devido a crises de ansiedade e disse que está em tratamento médico.

"Mores, fui diagnosticada com paralisia de Bell, por conta de ansiedade. O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha, mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhosos, sendo medicada e fazendo fisioterapia facial. Vou atualizando vocês por aqui, e qualquer vibração positiva é muito bem-vinda", escreveu, nos stories.

O que é a paralisia de Bell?

É uma condição que causa a paralisia ou o enfraquecimento repentino de um lado do rosto. Está relacionada com a disfunção do 7º nervo craniano, que move os músculos da face e estimula a salivação e as glândulas lacrimais. A causa deste problema é relacionada ao estresse do dia a dia mudanças bruscas de temperatura ou baixa imunidade. O tratamento é feito com medicamentos e acompanhamento de fisioterapeuta e fonoaudiólogo.