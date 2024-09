Fotógrafo paraense produz conteúdo com Silvia Braz para campanha da Dior

Para celebrar o desfile da Dior e a nova coleção Plan de Paris, Sílvia Braz foi convidada especial para protagonizar um vídeo para chamar o desfile, que aconteceu no Museu Rodin, coração de Paris.

A influenciadora apostou em um cap de marinheiro em lã e aba de vinil preto, na cabeça, e no corpo, a escolha foi alfaiataria impecável com calça super acinturada com um cinto fino no mesmo tom e, a peça chave, uma camisa branca de algodão com corte assimétrico.

VEJA O VÍDEO:

Trabalhando lado a lado com Silvia para a campanha da Dior estava o fotografo paraense Lucas Queiroz. O profissional realizou alguns takes para o vídeo da publi no Instagram da influenciadora.

Lucas Queiroz está no seu sexto Paris Fashion Week e todo ano ele faz trabalhos com profissionais que estão em alta. Ano passado, ele fotografou a Bianca Andrade e esse ano trabalho com a Silvia e Malu Borges.

“Ela usou uns takes meus para a produção do vídeo dela. A Silvia é uma pessoa muito top, nunca tinha trabalhado com ela”, disse o paraense.

A influenciadora está no Le Meurice, um dos hotéis mais famosos da cidade, quando é surpreendida com um teaser do desfile em um prato de sopa preparado pelo chef de cozinha, Amaury Bouhours, para descobrir todos os detalhes do fashion show.