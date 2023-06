Flordelis poderá se casar em breve com o namorado Allan Soares no presídio

Juntos desde 2021, o casal Flordelis e Allan Soares estão próximo ao casamento. A cantora e pastora, que cumpre pena de 50 anos pela morte do marido Anderson do Carmo, entrou com um pedido na Justiça nesta quarta-feira (14). Ela quer casar dentro do presídio com o produtor, que a seu fã.

Flordelis está na penintenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro. Ela foi condenada por homícidio triplamente qualificado, tentativa de homícidio duplamente qualificado, uso de documentos falsos e associação criminosa armada.

Allan e Flordelis se conhecem há cinco anos, mas a relação deles iniciou em 2020, um ano após a morte de Anderson do Carmo. O casal oficializou a união só em 2021, no aniversário da cantora.

O jovem, que é 34 anos mais novo que Flordelis, trabalha na produção de eventos e venda de shows gospel.