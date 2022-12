Ulisses Campbell faz lançamento de “Flordelis: a pastora do diabo” em Belém

“Flordelis: a pastora do diabo" é o novo livro do jornalista paraense Ulisses Campbel, que para além do crime, faz um apanhado da infância, da adolescência e até mesmo antes da existência da pastora. O jornalista mergulhou durante dois anos na apuração, produção e escrita. E nesta quinta-feira (15), faz o lançamento em Belém, na Livraria Leitura, no shopping Pátio Belém, a partir das 18h30.

Ulisses destaca que começou o levantamento do caso em 2020, logo após Flordelis Santos de Souza, cometer o crime contra o marido, Anderson do Carmo, com a ajuda dos filhos na própria casa da família, em Niterói. A pastora foi condenada a 50 pelo crime.

A ideia de Ulisses é a de mostrar o passado de Flordelis a partir do ambiente, das pessoas se seu convívio e do seu DNA, pois para o escritor, entender uma mente cruel é necessário ir para o DNA do criminoso. "Saber como ela foi criada, como foi a infância, o ambiente em que viveu são pontos importantes para entender a trajetória e saber o que lhe motivou para planejar e executar o crime", pontua o escritor.

Diante disso, Ulisses entrevistou a mãe, o tio, as irmãs, os filhos e várias pessoas do convívio de Flordelis. "O primeiro capítulo do livro é só sobre a mãe da Flordelis e a partir disso é possível entender como ela mistura a feitiçaria com os cultos evangélicos, os rituais satânicos. Quando participei dos cultos onde ela frequentava mais se falava em diabo que em Deus e a partir disso, escolhi o título do livro", explica Campbell.

Diante desse mergulho na vida de Flodelis, o escritor conclui que ela era uma pastora de fachada, que praticava crimes sexuais, crimes financeiros e que nunca foi mãe de 50" como vendida sua imagem. "A Flordelis vendia uma vida totalmente equivocada, pois toda essa imagem que foi construída é de responsabilidade do Anderson, ele fez com que ela se tornasse esse ícone gospel, como a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro e toda essa imagem criada".

Mas é justamente por esse controle que Anderson tinha sobre a vida de Flordelis, que o escritor explica que ela decidiu cometer o crime. Campbell apurou que a pastora condenada não suportava mais ter a vida controlada pelo marido, mas que ao invés de pedir a separação, ela resolveu cometer o crime com a ajuda dos filhos.

"A casa da Flordelis era uma bagunça, pai ficava com filha, irmão com irmão. Toda aquela imagem que ela passava nos programas de televisão era uma fachada. A Flordelis brincava com a fé das pessoas" acrescenta.

Ulisses explica que o novo livro fecha a trilogia de crimes bárbaros cometidos por mulheres, mas que em 2023, o livro de Suzane Von Richtofen terá uma ampliação.

Além de detalhes pessoais da vida da pastora, o livro também mostra outras histórias de líderes religiosos, inclusive padres católicos, que cometeram crimes chocantes como o da pastora.

O crime

Anderson do Carmo foi assassinado com vários tiros, em junho de 2019, na casa onde morava com a esposa e os filhos, em Niterói, no Rio de Janeiro. As primeiras versões indicavam assalto, mas com as investigações a polícia identificou o envolvimento do filho de Flordelis, Flávio Rodriguez.

As investigações avançaram e a pastora foi identificada como envolvida no crime junto com mais de seus nove filhos, entre biológicos e adotivos. Durante todo o processo a pastora negou o assassinato, mas ela foi condenada a 50 anos de prisão.

Flordelis Santos de Souza foi considerada símbolo de amor, afeto e generosidade. Supermãe, adotou mais 50 de crianças e pariu outras três. Pastora de multidões e cantora gospel de sucesso, fundou seu próprio ministério, gravou 11 discos e vendeu mais de 10 milhões de cópias. Em 2018, foi eleita a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. No entanto, por trás dessa biografia de sucesso escondia-se uma mulher diabólica. Fria, dissimulada, odiosa e manipuladora, Flordelis praticava rituais satânicos e transava com os próprios filhos. De dia, ela subia ao púlpito da igreja para pregar. De noite, seguia com o marido e a filha mais velha para casas de swing, onde praticavam sexo grupal com pessoas desconhecidas.

Escritor fecha trilogia de livros

Como Ulisses disse, o livro sobre Flordelis encerra a trilogia dessa série de livros sobre crimes executados por mulheres. Sobre essa saga dos últimos anos de acompanhar esses casos cruéis, o escritor diz que apesar de ficar impressionado com os casos a medida que vai mergulhando no caso, ele consegue manter o controle e nada compromete o trabalho.

“Eu crio uma espécie de barreira que deve ser similar aos que os médicos criam, pois imagina lidar diariamente com essas questões e não saber controlar. Essa distância é necessária”, observa o escritor.

Ulisses Campbelle tem mais de 25 anos de profissão. É autor do best-seller “Suzane - Assassina e Manipuladora” e “Elize Matsunaga - A mulher que esquartejou o marido”. Já passou pelas revistas Veja, Época e pelos jornais, O Liberal, Correio Braziliense e Folha de São Paulo.

Serviço

Lançamento “Flordelis: a pastora do diabo”

Data: 15 de dezembro

Local: Livraria Leitura, Pátio Belém

Hora: 18h30