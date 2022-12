Ulisses Campbell fecha trilogia de mulheres assassinas com "Flordelis: a pastora do diabo"

O jornalista paraense Ulisses Campbell fecha a trilogia de livros que retratam crimes bárbaros executados por mulheres com "Flordelis: a pastora do diabo". O escritor faz o lançamento em Belém, nesta quinta-feira (15), na livraria Leitura, às 18h30, no Pátio Belém. O jornalista deu entrevista exclusiva para o Grupo Liberal falando de como foi todo o processo de levantamento dos dados.

A obra é uma biografia não autorizada da pastora carioca, Flordelis Santos de Souza, que foi condenada a 50 anos de prisão por matar o marido Anderson do Carmo com a ajuda dos filhos na própria casa, em 2019, em Niterói.

Após o crime, o jornalista se debruçou durante dois anos nesse caso, diante de relatos de pessoas próximas ou que tiveram ligação com o caso. Morando em São Paulo, logo após o assassinato, o jornalista passou uma temporada de cinco meses no Rio de Janeiro para dar os primeiros passos na apuração.

O primeiro contato foi com o processo judicial, mas ao longo da pesquisa conversou com familiares, conhecidos, peritos e entre outros personagens importantes para a construção da obra. O escritor chegou a solicitar um contato com Flordelis, que inicialmente foi aceito pela pastora. O combinado é que o jornalista enviasse 20 perguntas por meio da advogada da pastora, mas durante esse período a capa do livro vazou e Flordelis desistiu de responder.

"Ela desistiu de falar, mas isso não prejudicou em nada, pois a minha biografia é não autorizada e é baseada em relatados e dados. Nesse caso, eu faço um traçado a partir de um olhar de fora e não baseado no que ela está falando. Nesse tipo de biografia o livro é construído a partir do que as pessoas têm a dizer sobre a personagem e não a própria personagem", explica o escritor.

O livro retrata sobre religião, crimes sexuais, roubos de crianças, magia e entre outras questões que fazem parte da trajetória de vida da pastora. Sobre a escolha do título, Ulisses diz que durante as idas aos cultos evangélicos, onde Flordelis pregava, verificou que mais se fala em diabo ao invés de Deus.

"Diante disso, eu uso o pastora do diabo como uma forma de associar a essa realidade que ela fazia parte, pois os cultos são muito baseados na cultura do medo. Os pastores falam na maior parte do tempo em diabo que em Deus. Por isso, achei interessante usar essa figura no título", pontua o jornalista.

Ulisses acrescenta que o livro aborda a vida da pastora desde a infância e também chega na mãe e no tio de Flordelis. "O primeiro capítulo é só sobre a mãe da Flordelis, pois para traçar o perfil de um criminoso é importante entender como funciona o processo de construção e vida dele. A partir disso, é possível entender muita coisa. E é com a mãe e o tio que toda essa história começa", destaca Campbell.

Além de detalhes pessoais da vida da pastora, o livro também mostra outras histórias de líderes religiosos, inclusive padres católicos, que cometeram crimes chocantes como o da pastora.

Ulisses Campbelle tem mais de 25 anos de profissão. É autor do best-seller “Suzane - Assassina e Manipuladora” e “Elize Matsunaga - A mulher que esquartejou o marido”. Já passou pelas revistas Veja, Época e pelos jornais, O Liberal, Correio Braziliense e Folha de São Paulo.

Serviço

Lançamento “Flordelis: a pastora do diabo”

Data: 15 de dezembro

Local: Livraria Leitura, Pátio Belém

Hora: 18h30