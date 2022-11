Namorado de Flordelis promete não desistir dela; ex-deputada foi condenada a 50 anos de prisão

'Não vou desistir de você'. Esta foi a promessa que o namorado de Flordelis, Allan Soares, publicou em uma rede social na manhã deste domingo (13). A mensagem está acompanhada de emojis de coração e de choro, com o fundo musical "A Justiça virá", cantado pela pastora. Horas antes, Flordelis foi condenada pela morte do pastor Anderson do Carmo, em 2019. Com informações do site Extra Globo.

VEJA MAIS

O julgamento de Flordelis durou sete dias, até que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Niterói, no Rio de Janeiro, concluiu pela condenação dela. A sentença é de 50 anos e 28 dias de prisão pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio - por tentativas de envenenar a vítima -, uso de documento falso (pelo plano de uma carta fraudada) e associação criminosa armada. Após a decisão ser tomada, Allan Soares chorou em público.

Allan Soares é produtor artístico, conheceu Flordelis e iniciou um relacionamento com ela em agosto de 2021. Ele acompanhou o julgamento todos os dias em Niterói.