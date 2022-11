Filho do cantor Waguinho, do grupo 'Os Morenos', é morto aos 22 anos

O cantor Waguinho, de 57 anos, ex-integrante do grupo musical Os Morenos, perdeu um filho na última terça-feira (8). Lucas Felipe tinha 22 anos e foi assassinado com um tiro na cabeça, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

O jovem será enterrado nesta quinta-feira, 10 de novembro, na Zona Norte da capital carioca. Em sua conta do Instagram, Waguinho Júnior, irmão do jovem, publicou uma mensagem bastante abalado:

“É, cabeça. Sua partida precoce partiu o coração da nossa família. Você foi um irmão espetacular. Só quem teve o prazer de conviver contigo sabe o quão puro você era. Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus tá no controle! Teu gordinho vai te amar pra sempre”, escreveu o irmão.

Além de Lucas Felipe, o cantor Waguinho tem outros cinco filhos: Joyce, Stephanie, Waguinho Júnior, Gabriel e Cainã.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)