Filho de Gal Costa relembra momentos ao lado da mãe: 'Deveria ter aproveitado mais'

Gabriel Costa, de 17 anos, adotado por Gal Costa desde quando tinha dois, abriu o coração há menos de uma semana da morte da cantora. A entrevista foi ao ar no "Fantástico" deste domingo (13). As informações são do Gshow.

VEJA MAIS

Emocionado, o adolescente relembrou momentos ao lado de Gal, falou sobre o lado coruja da mãe e refletiu sobre o comportamento dele durante a adolescência. "Acho que eu deveria ter aproveitado mais", disse o jovem.

"Tinha umas horas que eu queria ficar quietinho, na minha, ela chegava e grudava já. Abraçando, beijando.", lembra. A baiana tinha um relacionamento de mais de 20 anos com Wilma Petrillo, a quem Gabriel chama de madrinha.

“Acho que não aproveitei muito a presença da minha mãe aqui. Quando eu chegava em casa, não ficava ali com ela e com a minha madrinha conversando. Eu ia direto pro meu quarto, ficava jogando, vendo série. Acho que eu deveria ter aproveitado mais”, completou.