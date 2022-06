Filha de Roberto Justus recebe alta médica após diagnóstico de meningite viral

A empresária e influenciadora Fabiana Justus soube que estava doente durante viagem a Miami com suas duas filhas. A jovem usou o Instagram para compartilhar, com seus seguidores, o susto ao receber o diagnóstico de meningite viral e afirmou que recebeu alta do hospital em que estava, na noite da última quarta-feira (29).

Durante a saída do centro médico, Fabiana usou os Stories para falar que agora está melhorando e agradecer por todas as mensagens positivas que recebeu enquanto estava internada. “Obrigada mesmo por todas as mensagens! Vocês são incríveis! Vai ser impossível responder todas, mas tô tentando ler aos poucos. Obrigada mesmo. Essa energia faz toda a diferença", escreveu.

A jovem explicou que teve febre na semana anterior, ainda no Brasil, mas foi liberada para viajar, pois realizou uma série de exames que deram negativos naquele momento. A filha de Justus teve uma piora assim que chegou nos Estados Unidos e, no segundo dia de férias, decidiu ir ao hospital, pois o mal-estar e febre estavam mais graves.

Os médicos informaram à moça que o exame havia dado positivo para meningite e que ela continuaria internada até ser confirmado que estava com meningite viral e não a bacteriana.

“Agora estou melhorando a cada dia e daqui a pouco vou lembrar disso como uma experiência que passei que jamais imaginei”, disse Fabiana, comemorando sua saída do hospital.

A influenciadora disse que as filhas estão bem e agora está acompanhada de seu marido Bruno, que viajou até Miami para cuidar da esposa.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)