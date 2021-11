VÍDEO: Mulher de Roberto Justus diz estar 'exausta' por ter dormido com a filha

A esposa do empresário Roberto Justus, Ana Paula Siebert Justus, usou as redes sociais para compartilhar um “desabafo” com seus seguidores. A modelo revelou estar “só o pó” após dormir um final de semana com sua filha, a pequena Vicky.

ASSISTA:

“Gente estou acabada, sobrou só o pó na segunda-feira depois de um fim de semana cuidando da Vicky”, começou a influencer. “Eu não estou acostumada a dormir com a Vicky. Ela dorme com a babá, todo dia ela dorme com a babá. E aí, esse final de semana eu dormi com ela e, a cada vez que ela se mexe no berço, eu levanto da cama pra ver se tá tudo bem, porque eu sou dessas! Então assim, é aquele sono picado. Eu não tive tipo assim, horas de sono sem levantar. Mamães me entenderão. É um desabafo de quem está cansada…”, finalizou Ana Paula.

VEJA MAIS: