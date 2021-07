Filha de Kevin é atacada na web e mãe do Mc defende: 'Chamam de piolhenta'

A mãe do MC Kevin, Valquíria Nascimento, usou os Stories do seu Instagram para desabafar e defender a neta que está sofrendo ataques na web. Soraya, de 6 anos, filha do cantor com Evelin Gusmão, passou a ser alvo de ofensas de internautas após a briga da mãe, ex de Kevin, com Deolane, viúva do cantor. As informações são do Portal Metropolitana.

Valquíria pediu que os internautas parassem de comentar sobre o assunto: “Ficam atacando. Me atacando, atacando meus filhos, minha neta, a mãe dela. Chamando a menina de piolhenta. Eu fiquei com ela esse fim de semana e ela não estava com piolho, mas semana que vem ela pode estar, porque piolho pega. Eu era a maior piolhenta da parada. […] Para de chamar a menina de piolhenta, para de ficar falando coisas pra mãe da menina […] Se vocês amam o Kevin de verdade igual vocês falam, parem de falar!”, Pediu.

Vários fãs e seguidores demonstraram indignação sobre o ocorrido e ficaram divididos nas opiniões sobre a briga e o desabafo: “Esse menino não consegue descansar em paz, meu Deus”, disse uma seguidora. “Imagina a dor de todos os envolvidos”, lamentou outra.