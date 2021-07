VÍDEO: Viúva e mãe da filha de MC Kevin brigam nas redes sociais: ‘Sonsa do cara***’

A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, e Evelin Gusmão, mãe da filha do funkeiro trocaram ofensas e indiretas nas redes sociais. Com informações do Portal Holanda.

Ainda não se sabe o que motivou a discussão, mas Deolane gravou vários vídeos em sua conta do Instagram acusando e ofendendo alguém. Apesar de não citar nomes, os seguidores deduziram que se travava de Evelin, pois momentos após os stories, a mãe da filha de Kevin zombou nas redes sociais.

A advogada disse não querer nada de ninguém, somente o que é seu, e disparou: ‘bando de sonsa do caral**, falsas, fingidas”, falou se referindo a mais de uma pessoa. Ainda declarou que ninguém falava dela quando Kevin estava vivo e que o amor dela por ele não foi comprado.

Minutos depois, Evelin zombou e postou uma foto com a filha, Soraya. “Enquanto uns destilam ódio, soberba e grandiosidade sobre o mundo. Eu te devolvo nessa foto. Amor e aqui eu provo”, ironizou.