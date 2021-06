Mãe de MC Kevin quebra o silêncio sobre relação com a nora, Deolane

A mãe de MC Kevin, Valquíria Nascimento, se pronunciou sobre uma suposta briga com a nora, a advogada Deolane Bezerra após acusações do mentor do funkeiro, Angelo Canuto. MC Kevin morreu no último dia 16 de maio, após cair da sacada de um hotel de luxo no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Valquíria desmentiu ter qualquer desavença com a viúva do filho e contou que as duas se falam todos os dias.

"Não tenho nada contra a Deolane. Ela convivia todos os dias comigo. A gente se fala todos os dias. Perdemos uma pessoa que nós amamos. Parem de ficar falando e criando [problemas], onde não tem. Não fui ao aniversário da filha dela hoje [domingo] porque estou em outro lugar. Não há raiva, nem mágoa. Ninguém quer matar ninguém. Vocês vivem em um mundo de maldade", afirmou.

A mãe do funkeiro ainda falou da relação com Angelo Canuto, que era mentor do cantor e recentemente, disse que Deolane Bezerra poderia ter impedido a morte do marido, além de afirmar que Mc Kevin não queria noivar com ela. Valquíria disse ser grata a Angelo e que o considera um irmão.

"O Angelo Canuto é meu amigo, uma pessoa que me ajudou muito e conversou muito com o Kevin. Meu filho mudou muito depois que começou a conversar com o Angelo. Ele é um coach, um amigo, um irmão. Nos piores momentos da minha vida, que foram quando eu perdi meu filho, ele estava ao meu lado para me apoiar e me ajudar. Isso é o que importa para mim", finalizou.