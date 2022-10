Filha de Joelma, Natália Sarraff perde 20 quilos e comemora nova fase: ‘tudo está melhor’

Filha mais velha da cantora paraense Joelma, Natália Sarraff vem comemorando a nova fase da vida nas redes sociais após decidir cuidar da alimentação, perder 20 quilos em seis meses e se separar de um relacionamento de 11 anos. As informações são do Extra.

VEJA MAIS

"É o que todo mundo fala. Que sou outra pessoa. Há um ano decidi tomar vergonha na cara e me cuidar", diz ela sobre a mudança. Natália decidiu modificar completamente seus hábitos alimentares, deixar de lado as "besteiras" e criar uma rotina de exercícios físicos que segue com frequência. "Hoje tenho uma alimentação saudável e balanceada. Mas também me permito ter um dia de pé na jaca. Virei a chata do rolê, mas não sou do tipo que se mete no prato dos outros". Veja o resultado:

A modificação corporal também veio acompanhada de alguns procedimentos estéticos não invasivos no rosto, como a harmonização do sorriso com lentes de contato, além de uma lipo lad e silicone nos seios. "Tenho inspirado muitos seguidores e essa é a melhor parte. É muito bacana ver as pessoas estimuladas com a minha mudança", comemorou.

Separação

Apesar dos novos hábitos não serem a causa da separação de Natália, o divórcio do relacionamento de onze anos aconteceu como uma consequência. "Não foi por causa, mas consequência. Já não estávamos bem há um tempo", admitiu ela, que se separou em junho e atualmente namora Ricardo Lago, diretor dos clipes da mãe. "Tudo está melhor. Minha palavra de hoje é gratidão", finalizou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)