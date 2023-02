Felipe Andreoli e Rafa Brites celebram aniversário de um ano do filho

O casal Felipe Andreoli e Rafa Brites comemorou o primeiro ano de vida do filho, Leon, com mensagens de carinho e um vídeo do pequeno, desde quando ainda estava na barriga da mãe até agora. No Instagram, os dois fizeram declarações ao caçula da família, que também recebeu felicitações de amigos e seguidores dos pais.

Com um vídeo repleto de momentos ao lado de Leon, Brites declarou todo o seu amor pelo filho. Para acompanhar a filmagem, a apresentadora colocou a canção “Here Comes The Sun”, da banda The Beatles, que, segundo ela, foi a escolhida para tocar durante o parto de Leon.

"Obrigada por escolher meu ventre e meus cuidados nessa vida aqui na terra. Que a vida seja gentil com você como você é gentil comigo”, escreveu a apresentadora.

“É o primeiro aniversário desse moleque que trouxe alegria e uniu ainda mais a nossa família. Ele ama todo mundo. E todo mundo ele”, disse Andreoli.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)