Rafa Brites não percebe fogo em casaco e faz alerta a mães; entenda

Rafa Brites usou suas redes sociais para fazer um alerta às mães, após passar um susto com fogo em sua casa. A apresentadora esqueceu um casaco novo em cima das luzes de sua penteadeira, de estilo camarim, repleta de lâmpadas em volta do espelho, e com o calor o tecido pegou fogo. Sem perceber o ocorrido, ela disse que teria saído de casa, para uma ida ao pediatra do filho mais novo, que nasceu dia 22 de fevereiro, sem apagar as chamas caso não tivesse sido avisada pelo marido, o jornalista Felipe Andreoli.

"Gente, vim aqui rapidinho fazer um vídeo para contar uma coisa que aconteceu comigo, mas, mais que isso, para alertar muitas mães, porque eu recebi muitas mensagens. Essa noite eu passei meio em claro, dormi só 3 horas. Aí acordei, fui ver o mais velho e tal, ainda não tinha dado tempo de tirar o meu cochilo. Vim aqui pro meu armário e tinha um casaco que eu tinha comprado, que era meu sonho, e agora antes do Leon nascer eu falei: 'Ah, vou me dar de presente esse casaco, lindo, casaco caro'. Aí pensei: 'Não posso deixar ele muito fechado - porque ele tava na capa - se não pode ficar com mofo'. Aí tirei o casaco e pendurei aqui na minha janela", explicou ela.

“Aí estava aqui (no closet), estava indo para o pediatra, e pensei: 'Não, vou passar uma basezinha', e liguei a luz da minha penteadeira. O que aconteceu? O casaco começou a pegar fogo. Isso mesmo, eu não percebi. O Felipe (Andreoli) chegou aqui desesperado perguntando 'que cheiro é esse' e eu aqui passando rímel, dormindo em pé. Eu falei: 'Cheiro do quê? E ele: 'Tem alguma coisa pegando fogo. Quando eu fui ver era o casaco, que era tipo de lã", detalhou.

Rede de apoio

A apresentadora ainda explicou especialmente para as mães que estão no puerpério, a importância de ter uma rede de apoio. E como se manter em alerta é importante no dia-a-dia. Imagina o perigo. "Fui falar isso nos Stories e recebi centenas de relatos de mães que esqueceram as mamadeiras na panela esterilizando, dormiram no carro dirigindo, deixaram a panela ligada, então, né, graças a Deus aqui não aconteceu nada, mas é importante a gente estar ligada nesse puerpério e perceber o quanto a gente fica com esse déficit de atenção, de concentração. E mais do que um alerta para as mães, é um alerta para rede de apoio, você que está aí perto de uma mãe que acabou de ter bebê, fica de olho na panela que ela acendeu, na chapinha que ela deixou ligada, tudo que queima, tudo que pode acontecer um acidente", concluiu.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)