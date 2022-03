Febre reumática: saiba o que é a doença que deixou tiktoker na cadeira de rodas

Após 12 dias internados por Febre Reumática, o tiktoker Wueverton Silva recebeu alta médica nessa sexta-feira (04). O influenciador digital, também conhecido como Wue Silva, saiu na cadeira de rodas de um hospital particular em Santa Catarina (SC).

A mãe o Tiktoker, Josiane da Silva, informou, ao site Metropole, que os sintomas iniciaram com uma de garganta e um dedo inchado. Wue foi levado para exames, que indicaram alteração nos leucócitos (células de defesa no organismo). Wue chegou a ficar sem o movimento das mãos e de uma perna, com os ligamentos inchados.

No hospital, o tiktoker vai seguir com o tratamento em casa. Saiba o que é a Febre Reumática.

O que é a febre reumática?

A Febre Reumática é uma inflamação generalizada no corpo, iniciada por uma bactéria – chamada estreptococo beta- hemolítico do grupo A. Compromete, principalmente, as articulações, o coração, o cérebro e a pele. Em geral, crianças e adolescentes são as vítimas mais acometidas pela doença. Os pesquisadores ainda não sabem o motivo que elas atacam o organismo.



Quais os sintomas da Febre Reumática?

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBP), o paciente com Febre Reumática pode ter dor de garganta, caroços no pescoço (gânglios aumentados) e vermelhidão intensa, pontos vermelhos ou placas de pus na garganta. A segunda etapa é o inchaço e o calor. Joelhos e tornozelos são os primeiros a serem sentidos. A terceira etapa é o aumento da frequência dos batimentos do coração e o cansaço e por fim, cansaço nos braços e pernas.

A Febre reumática tem tratamento?

Há tratamentos para combater a bactéria, com antibiótico, e alívio da dor, por meio de anti-infalamatório e analgésicos.