Mágica? Vestido viraliza após truque inusitado para diminuir a cintura; veja

Um vídeo de um 'vestido mágico' vem viralizando na web, arrecadando mais de 3 milhões de visualizações, por mostrar uma tiktoker, identificada como Jem, vestindo a peça e diminuindo consideravelmente a sua cintura. As informações são do Hugo Gloss.

Ao amarrar e puxar as alças frontais do vestido ao redor do abdômen, a jovem cria, imediatamente, a sensação de uma cintura menor, já que se cria uma combinação do cinto com as cores marrom, preto e branco do vestido, fazendo uma ilusão de ótica na cintura. O sucesso do vídeo foi tanto que a loja esgotou seu estoque de vendas da peça. Ele custava US$ 24, em torno de R$ 134, confira o vídeo:

[tiktok=7017121426570349829]

A ilusão deixou muitos internautas questionando e sem entender a situação. "Não estou chapada, nem bêbada, e meu cérebro não consegue compreender", disse uma. "Estou sóbria e não consigo entender", comentou outra.

Com a pulga atrás da orelha, uma influencer, conhecida como Nana Castro, resolveu adquirir a roupa para poder relatar sua experiência. "Quando eu coloquei e vi como ele acentuou minhas curvas, eu me senti como a minha antiga eu. Eu não vi o 'corpo de mãe', eu vi o corpo sexy que eu tinha antes de ter meu filho”, relatou