Influenciador paga boletos de seguidores e causa na web; veja quem é

O final de semana do influenciador digital paulistano Carlos Magno foi movimentado depois que seguidores de uma rede social decidiram enviar faturas e o milionário retornou com os boletos pagos. A iniciativa ganhou a internet. Carlos continua postando no Instagram o comprovante das transações.



Carlos Magno quitou vários boletos de anônimos (Reprodução / Redes sociais)



Tudo começou quando o jovem investidor abriu uma “caixa de pergunta” nos stories e recebeu diversas contas atrasadas pelo aplicativo. Entre elas, água, luz e planos de saúde. Carlos quitou vários boletos de anônimos

Quem é o influenciador Carlos Magno?

Carlos Magno é influenciador digital, advogado e investidor. Antes da formação em direito, ele foi garçom e entregador de panfletos. O salário serviu para custear a faculdade. Carlos fez carreira na advocacia e ficou famoso no Youtube com dicas na profissão.

Atualmente, o influenciador já ultrapassou os 500 mil seguidores, em uma única rede, e é conhecido um dos investidores mais jovens a entrar na carreira dos milhões, antes dos 30 anos.

Carlos é ativo no mercado financeiro e passa parte do dia postando e dando sugestões de investimentos, além de compra e venda de grandes empresas com ações negociadas nas Bolsas de Valores.