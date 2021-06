Fausto Silva recebe alta hospitalar após tratar infecção urinária

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta nesta terça-feira (15), após ficar cinco dias internado no Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção urinária. As informações são da Revista Quem.

No domingo passado (13), ele precisou ser substituído por Tiago Leifert, no comando do ‘Domingão do Faustão’, para ficar em repouso hospitalar. De acordo com o colunista Lauro Jardim, Faustão, já até marcou uma conversa com sua equipe para a gravação do programa.

