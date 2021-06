Tiago Leifert vai substituir Faustão no 'Domingão'; veja mais detalhes

A Globo enviou um comunicado informando, nesta quinta-feira (10), que Tiago Leifert irá comandar o programa "Domingão do Faustão" neste próximo domingo (13). A substituição ocorreu porque o apresentador Fausto Silva, internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, se recupera de uma infecção urinária e poderá ficar em repouso por mais tempo. As informações foram divulgadas pelo UOL.

Contudo, a programação deve seguir a grade normalmente. Neste final de semana, irá ao ar uma disputa inédita no mata-mata da ‘Super Dança dos Famosos’. Os participantes vão dançar nos ritmos forró e rock, três competidores irão mostrar no palco, tudo que ensaiaram para garantir uma das vagas da semifinal: o ex-atleta Robson Caetano, vencedor da ‘Dança dos Famosos’ de 2006, e as atrizes Sophia Abrahão e Dandara Mariana; as duas ficaram em segundo lugar nos anos de 2016 e 2019, respectivamente.

A semifinal do quadro já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira e Lucy Ramos. Enquanto isso, Mariana Santos, Claudia Ohana, Rodrigo Simas, Juliana Didone, Arthur Aguiar, Viviane Araújo, Carmo Dalla Vecchia e Nelson Freitas aguardam a repescagem para tentar a chance de voltar à disputa.