Faustão tem alta da UTI e segue recuperação sem complicações

O apresentador Faustão está progredindo bem após o transplante de coração. Nesta sexta-feira (01/9), o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, anunciou que ele foi transferido da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para a semi-intensiva, onde continuará recebendo tratamento médico.

Segundo o boletim médico, Faustão segue recuperação sem complicações: "O paciente Fausto Silva continua evoluindo bem, depois da realização do transplante de coração, ocorrido no último domingo. A função cardíaca permanece normal e sem intercorrências. Hoje, foi transferido para a semi-intensiva e dá continuidade ao processo de reabilitação." O boletim foi assinado pelos médicos Dr. Fernando Bacal, cardiologista, Dr. Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular, e Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico e Serviços Hospitalares.

Na última quinta-feira (31), Faustão fez a primeira aparição nas redes sociais após a cirurgia de transplante cardíaco. Através de um vídeo, ele detalhou o procedimento e expressou sua gratidão. "Quero agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim porque fui entubado, mas estou me recuperando. Já estou andando três dias depois de operado. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado", afirmou o apresentador.