Faustão aparece pela primeira vez após transplante e se emociona ao agradecer carinho do público

Fausto Silva apareceu pela primeira vez nas redes sociais, nesta quinta-feira (31), após realizar um transplante de coração no último domingo (27). No vídeo, o ex-apresentador de TV agradeceu o carinho que têm recebido do público, da sorte que teve em esperar pouco tempo pela operação e mencionou a gratidão que sente pela família do jogador amador de futebol, Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos, por ter possibilitado ficar vivo ao decidir autorizar a doação de órgãos do rapaz.

"Quero agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim porque fui entubado, mas estou me recuperando. Já estou andando três dias depois de operado. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado", iniciou Faustão.

Assista ao vídeo:

Em seguida, ele afirmou que está se sentindo disposto e tem se recuperado bem. Fausto informou aos seguidores que já começou a andar.

Visivelmente emocionado, o ex-apresentador falou sobre a importância que a doação teve em sua vida: "Mas especialmente o recado é novamente para o ai do Fabio, um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos, que teve morte natural, graças a imensa generosidade do dele, do irmão e da viúva, estou vivo. Vou agradecer sempre e espero um dia agradecer pessoalmente. Essa generosidade me emociona e me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho fazendo só coisas boas para você ter cada vez mais".