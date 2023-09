R70: 'Tudo isso é graças ao SUS. Não é porque eu tenho dinheiro que estou bem', afirma Faustão

Imposto de Renda

Contribuintes que esperavam acordar ontem com o dinheiro da restituição foram surpreendidos com atraso nos depósitos.



Furto de dados

Clientes da 123milhas estão recebendo mensagem de golpistas por WhatsApp, com formulário para restituição dos valores pagos.

"Tudo isso é graças ao SUS. Não é porque eu tenho dinheiro que estou bem.”

Fausto Silva, apresentador, sobre o transplante de coração pelo qual passou no domingo. Faustão diz que divulgar a doação de órgãos será sua “missão” de agora em diante.

ATERRO

PRORROGAÇÃO



A novela sobre o destino do lixo doméstico produzido pelos moradores da Região Metropolitana de Belém ganhou ontem um novo capítulo com a decisão, divulgada no início da noite, do desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto determinando que a empresa Guamá Tratamento de Resíduos mantenha os serviços do aterro sanitário de Marituba por mais três meses. Só ontem o magistrado analisou três ações sobre o caso e decidiu pela prorrogação porque, segundo ele, “O fechamento do aterro sanitário em debate pode acarretar, no presente caso, grave lesão à saúde e à economia públicas”.



CONCORRÊNCIA



No despacho de dez páginas, Costa Neto lembrou que ao longo dos últimos anos, por reiteradas vezes, as empresas formularam requerimentos para que o poder público apresentasse soluções para destinação final dos resíduos sólidos produzidos na Região Metropolitana de Belém, considerando a proximidade do prazo para encerramento da operação do aterro, mas a suposta “solução” alcançada pelos entes municipais “só foi publicizada em março deste ano”. A solução a que se refere o desembargador é a concorrência para escolha da nova empresa que ficará responsável pelos serviços de coleta, armazenamento e tratamento do lixo. O certame foi questionado por uma das concorrentes e está suspenso.

FERROGRÃO

INDÍGENAS



Na audiência pública sobre a Ferrogrão, realizada na última quarta-feira, no Senado Federal, foi anunciado pela diretora do Departamento de Obras e Projetos da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, Maryane Araújo, que o governo federal vai editar portaria para a criação de um Grupo Técnico que irá recepcionar as demandas das comunidades indígenas em relação ao projeto da ferrovia. Apesar de não existir sobreposição de traçado em terras indígenas, o governo entende ser necessária essa medida como forma de garantir a construção da Ferrogrão.



CAMPANHA



Autor do pedido de audiência pública, o senador paraense Zequinha Marinho (PL) está à frente de uma campanha que tem defendido a ferrovia. Ele destaca os benefícios ambientais, sociais e econômicos do empreendimento. Além de reduzir o custo do frete em R$ 19,2 bilhões, aumentando a competitividade da produção brasileira, a ferrovia criará, segundo ele, 373 mil empregos diretos e indiretos e reduzirá em 800 mil toneladas por ano a quantidade de CO² que hoje é gerada pelo transporte rodoviário. Inserida no Novo Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal, a expectativa é que o STF libere a obra.

PIRATARIA

COMBUSTÍVEL



Apenas nos últimos 18 meses o roubo de combustíveis em embarcações na região amazônica atingiu a marca de quatro milhões de litros, o que obrigou as empresas do setor a adotar medida drástica: a contratação de seguranças armados para evitar que “piratas” roubem combustíveis nos rios da região. Os dados são do Instituto Combustível Legal (ICL) e do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). A avaliação é de que o transporte de combustível de Manaus (AM) a Belém do Pará se tornou um negócio de altíssimo risco.

SENTINELA

DETRAN



O Departamento de Trânsito do Pará iniciou ontem o videomonitoramento da Central de Controle de Operações Viárias “Sentinela”, no posto de fiscalização do órgão na Alça Viária, localizado no km 14 da rodovia PA-483. O “Sentinela” identifica veículos com licenciamento atrasado, roubados, furtados e até envolvidos em crime.



IMAGENS



Com a implantação neste trecho da Alça Viária, o Detran quer coibir a saída de veículos irregulares do Estado. As novas câmeras se juntam àquelas distribuídas nas principais rodovias de jurisdição do órgão, como a BR-316, a PA-391 (Belém-Mosqueiro), as PAs-444 e 124, em Salinópolis.

INVESTIMENTO

FLORESTA

A capital paraense sediará, na próxima terça-feira, 5, o lançamento do edital do programa “Floresta Viva”, que destinará até R$ 26,7 milhões em recursos não reembolsáveis para projetos de restauração de áreas degradadas e fortalecimento de cadeias produtivas da bacia hidrográfica do Xingu, na região amazônica, com prazo de execução de até 48 meses. Quem está por trás da iniciativa é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com a Energisa, Norte Energia e Fundo Vale.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria de Educação do Pará anunciou que vai destinar R$ 4,6 milhões para o programa CredLivro durante a Feira Pan-Amazônica do Livro, que será realizada de 9 a 17 de setembro, no Hangar. Serão beneficiados 23 mil servidores da rede estadual com crédito de R$ 200, para que possam adquirir livros durante o evento.



► Pela primeira vez no Norte, o Hospital Beneficente Portuguesa realizou a cirurgia de ablação percutânea por micro-ondas para câncer hepático. Realizado na quinta-feira (24) pelo radiologista intervencionista Adib Koury, o procedimento é guiado por tomografia e emite ondas eletromagnéticas de alta frequência para destruir os nódulos, em menor tempo de procedimento.



► A Central de Abastecimento do Pará certificou, ontem, mais uma turma do projeto Cozinha Escola, que oferece cursos para pessoas em situação de vulnerabilidade e associações comunitárias. Desta vez foi beneficiada a Associação das Mulheres das Ilhas (Amis), da Ilha do Combu.



► O curso forma cerca de 100 pessoas por mês, em diversas comunidades na Região Metropolitana de Belém. A capacitação incluiu aulas práticas e teóricas, ministradas pela equipe da Ceasa em parceria com a Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).



► Em homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis, comemorado no último dia 27, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-PA) reúne até hoje profissionais para atualizações no mercado de imóveis, com vistas a qualificá-los desde já para a demanda gerada pela COP 30. Entre os palestrantes da semana estão Kátia Cubel, Marcelo Nogueira e Kérlia Souza, com painéis sobre investimentos no digital. A semana integra uma série de investimentos que a instituição fará em treinamentos até a COP 30.