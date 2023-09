Faustão é internado às pressas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Faustão voltou a ser internado às pressas nesta quarta-feira, dia 20, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, fez um transplante de coração no dia 27 de agosto e se recuperava em casa há 10 dias. As informações foram divulgadas pelo portal ‘Notícias da TV’.

O estado de saúde do apresentador é considerado delicado, porém não é grave. A nova internação se deve a problemas pós-operatórios relacionados à quantidade de potássio no organismo.

A primeira internação de Faustão ocorreu no dia dia 5 de agosto, quando foi diagnosticado insuficiência cardíaca. O apresentador precisou ser internado e foi verificada a necessidade de fazer o transplante.